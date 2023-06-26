O da parayı seçti! Mbaye Diagne para kazanmak istiyor: 'Para asla yeterli değildir' - Son Dakika
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O da parayı seçti! Mbaye Diagne para kazanmak istiyor: 'Para asla yeterli değildir'

O da parayı seçti! Mbaye Diagne para kazanmak istiyor: 'Para asla yeterli değildir'

26.06.2023 20:38

Fatih Karagümrük'ten ayrılan Mbaye Diagne, geleceğiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yeni adresini açık açık belirten Senegalli golcü, "Türkiye'de başarmam gerekeni başardım. Türkiye benim için çok şey yaptı ama şimdi başka bir ülkeye gidip görmek istiyorum. Aklım artık Türkiye'de değil. Şu anda biraz para kazanmak istiyorum, para asla yeterli değildir. Suudi Arabistan'a geri dönebilirim" dedi.

İstanbul ekibi Fatih Karagümrük'ten ayrılan Senegalli futbolcu Mbaye Diagne, geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Diagne, Suudi Arabistan'a geri dönebileceğini söyledi.

SUUDİ ARABİSTANA SICAK BAKIYOR

Süper Lig'de bir çok takımın formasını giyen Diagne, geleceği için şu anda kesin bir şey olmadığını ancak Suudi Arabistan'a sıcak baktığını söyledi.

"O ZAMANLAR GENÇTİM"

Daha önce Suudi Arabistan'dan Al Shabab forması giyen 31 yaşındaki futbolcu, "Kolay olmadı, o zamanlar çok gençtim. Kız arkadaşımı bile götürmedim. Çünkü yasaları çok katı, resmi olarak evli olmanız gerekiyor. Ve hava çok sıcaktı. Ayrılmadan önce orada altı ay geçirdim. Şimdi işler biraz değişti. Aslında, muhtelemen oraya geri döneceğimi bile düşünüyorum. O zamanlar kadınlar stadyumlara gitmiyor ya da araç kullanmıyordu" dedi.

"PARA ASLA YETERLİ DEĞİLDİR"

Para kazanmak istediğini belirten Diagne, "Şu anda biraz para kazanmak istiyorum, para asla yeterli değildir. Sadece kendim için olsaydı 3-4 yıl önce futbolu çoktan bırakmıştım. Ama bir noktada arkanızda kalanları da düşünmek zorundasınız. Amacım değişmek ve başka bir şey görmek" ifadelerini kullandı.

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Suudi Arabistan, Mbaye Diagne, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor O da parayı seçti! Mbaye Diagne para kazanmak istiyor: 'Para asla yeterli değildir' - Son Dakika


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