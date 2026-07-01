MCBÜ Sporcularından Aerobik Cimnastikte Büyük Başarı - Son Dakika
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MCBÜ Sporcularından Aerobik Cimnastikte Büyük Başarı

MCBÜ Sporcularından Aerobik Cimnastikte Büyük Başarı
01.07.2026 12:05
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Manisa Celal Bayar Üniversitesi sporcuları, Aerobik Cimnastik Federasyon Kupası'nda madalyalar kazanarak önemli bir başarı elde etti.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Kulübü sporcuları, Ankara'da düzenlenen Aerobik Cimnastik Federasyon Kupası'nda bireysel ve takım kategorilerinde kazandıkları altın, gümüş ve bronz madalyalarla büyük başarıya imza attı. Rektör Prof. Dr. Rana Kibar, sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek başarıların artarak devam edeceğine inandığını söyledi.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Spor Kulübü sporcuları, Ankara'da düzenlenen Aerobik Cimnastik Federasyon Kupası'nda elde ettikleri derecelerle üniversiteye gurur yaşattı.

Şampiyonada bireysel, çiftler, trio ve grup kategorilerinde mücadele eden MCBÜ sporcuları, sergiledikleri başarılı performanslarla madalya kürsüsünde yer aldı.

Ayşe Begüm Onbaşı, 18 yaş üstü tek kadınlar kategorisinde altın madalya kazanırken, 18 yaş üstü çiftler kategorisinde Can Derviş ile birlikte gösterdiği başarılı performansla bir altın madalya daha elde ederek organizasyonu iki şampiyonlukla tamamladı.

15-17 yaş tek erkekler kategorisinde yarışan Emir Alp Aslan ise başarılı performansıyla gümüş madalyanın sahibi oldu.

18 yaş üstü trio kategorisinde mücadele eden Ayşe Begüm Onbaşı, Can Derviş ve Eylül Naz Aygör'den oluşan ekip de bronz madalya kazanarak şampiyonayı dereceyle tamamladı.

Rektör Kibar'dan tebrik mesajı

MCBÜ Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, sporcuların elde ettiği başarının üniversite adına büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirterek, "Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Kulübü sporcularının Aerobik Cimnastik Federasyon Kupası'nda bireysel ve takım kategorilerinde kazandığı madalyalar, üniversitemiz adına büyük bir gurur kaynağıdır. Disiplinli çalışma, azim ve takım ruhuyla elde edilen bu başarılar, antrenörümüz Gürkan Er'in rehberliğinde üniversitemizin spor alanındaki yükselen başarısını bir kez daha gözler önüne sermiştir. Sporcularımızın gösterdiği bu istikrarlı performansın önümüzdeki dönemde de yeni başarılara dönüşeceğine yürekten inanıyorum. Üniversitemizi başarıyla temsil eden sporcularımızı ve antrenörümüzü tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor MCBÜ Sporcularından Aerobik Cimnastikte Büyük Başarı - Son Dakika

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