McLaren, Lando Norris ile Sözleşme Uzatıyor

Formula 1 takımlarından McLaren, Büyük Briyanyalı pilotu Lando Norris'in sözleşmesini 2030 yılına kadar uzattı.

26 yaşındaki Norris, yaptığı açıklamada, "McLaren benim evim ve en az 2030'a kadar takımda kalmamı sağlayacak yeni bir sözleşme imzaladığım için çok mutluyum. 9 yıl önce bu yolculuğa başladığımda, ulaşmak istediğim hedefler konusunda nettim; McLaren'ı tekrar zirveye taşımak ve şampiyonluklar kazanmak. Bu hedefe ulaştık ama daha fazlasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Geçen yıl Red Bull pilotu Max Verstappen'in 2 puan önünde kariyerinin ilk şampiyonluğunu kazanan Norris, McLaren'ın 17 yıllık bekleyişine de son vermişti.

McLaren takımı, sözleşme gereği Norris'e 2025 sezonunda şampiyonluk kazanan MCL39 aracının hediye edileceğini açıkladı.