Medicana Eğitim Grubu MBA Okulları Ataşehir Kampüsü Hentbol Takımı 2024 Türkiye Şampiyonu - Son Dakika
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Medicana Eğitim Grubu MBA Okulları Ataşehir Kampüsü Hentbol Takımı 2024 Türkiye Şampiyonu

Medicana Eğitim Grubu MBA Okulları Ataşehir Kampüsü Hentbol Takımı 2024 Türkiye Şampiyonu

Medicana Eğitim Grubu MBA Okulları Ataşehir Kampüsü Hentbol Takımı, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Türkiye Hentbol Federasyonu ile ortaklaşa düzenlemiş olduğu Okul Sporları Gençler Erkek Hentbol Türkiye Şampiyonası'nda şampiyon oldu. İstanbul ve bölge şampiyonluklarının ardından Türkiye şampiyonasında da rakiplerini eleyen MBA Ataşehir Hentbol Takımı, final maçını 36-23 kazanarak 2024 Türkiye Şampiyonu oldu.

19.02.2024 10:12
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Medicana Eğitim Grubu MBA Okulları Ataşehir Kampüsü Hentbol Takımı, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Türkiye Hentbol Federasyonu ile ortaklaşa düzenlemiş olduğu, Okul Sporları Gençler Erkek Hentbol Türkiye Şampiyonası'nda 2024 Türkiye Şampiyonu oldu.

MBA Okulları Ataşehir Kampüsü Hentbol Takımı sporcuları, İstanbul şampiyonu olduktan sonra bölge şampiyonasında da tüm maçlarını büyük farkla kazandı. Türkiye şampiyonasındaki beş maçında da rakiplerini eleyen MBA Ataşehir Hentbol Takımı, Kastamonu ilinde gerçekleşen final maçını 36-23 kazanarak 2024 Türkiye Şampiyonu olarak adını zirveye bir kez daha yazdırdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Medicana Eğitim Grubu MBA Okulları Ataşehir Kampüsü Hentbol Takımı 2024 Türkiye Şampiyonu - Son Dakika
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