Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Efecan Barlık, 2022-2023 sezonunun sonuna dek kiralık olarak Ergene Velimeşespor forması giyecek. Sözleşmenin kulübümüz ve Efecan Barlık için hayırlı olmasını temenni eder, futbolcumuza yeni kulübünde başarılar dileriz." denildi.

Kaynak: AA

Türkiye Futbol Federasyonu, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Başakşehir, Efecan Barlık'ı Ergene Velimeşespor'a kiraladı - Son Dakika

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