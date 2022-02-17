Medipol Başakşehir, Çaykur Rizespor maçına hazır

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında yarın Çaykur Rizespor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada gerçekleştirilen idman, dinamik ısınmayla başladı. Ardandan 3 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışması üzerinde duran futbolcular, idmanı taktik çalışmayla sonlandırdı.

Çaykur Rizespor müsabakasının hazırlıklarını tamamlayan Medipol Başakşehir, akşam saatlerinde uçakla Trabzon'a gidecek. Turuncu-lacivertliler, oradan kara yoluyla Rize'ye geçerek kampa girecek.

Çaykur Didi Stadı'nda yapılacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.