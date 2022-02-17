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Medipol Başakşehir, Çaykur Rizespor maçına hazır - Son Dakika

Medipol Başakşehir, Çaykur Rizespor maçına hazır

17.02.2022 14:01
Medipol Başakşehir, Çaykur Rizespor maçına hazır

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında yarın Çaykur Rizespor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında yarın Çaykur Rizespor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada gerçekleştirilen idman, dinamik ısınmayla başladı. Ardandan 3 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışması üzerinde duran futbolcular, idmanı taktik çalışmayla sonlandırdı.

Çaykur Rizespor müsabakasının hazırlıklarını tamamlayan Medipol Başakşehir, akşam saatlerinde uçakla Trabzon'a gidecek. Turuncu-lacivertliler, oradan kara yoluyla Rize'ye geçerek kampa girecek.

Çaykur Didi Stadı'nda yapılacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.

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Spor Toto Süper Lig, Fatih Terim Stadı, Başakşehir, Rizespor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Medipol Başakşehir, Çaykur Rizespor maçına hazır - Son Dakika Spor


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