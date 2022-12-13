Başakşehir'de Hasan Ali Kaldırım'ın hikayesi bitti. Tecrübeli sol bek kadro dışı bırakıldı. Fanatik'teki habere göre Antalya kampında yer almayan tecrübeli sol bek transfer görüşmesi yapacak.
Başakşehir'in hocası Emre Belözoğlu ve Hasan Ali Kaldırım, Fenerbahçe'de uzun yıllar takım arkadaşlığı yapmıştı. Hasan Ali Kaldırım'ın kadro dışı kalması dikkat çekti.
Hasan Ali Kaldırım, bu sezon Başakşehir'de 15 resmi maça çıktı, 1 gol kaydetti. Tecrübeli sol bek ligde 6, Avrupa'da 9 maçta forma giydi.
Son Dakika › Spor › Başakşehir'de sürpriz Hasan Ali Kaldırım gelişmesi! Emre Belözoğlu kararını verdi - Son Dakika