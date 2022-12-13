Başakşehir'de sürpriz Hasan Ali Kaldırım gelişmesi! Emre Belözoğlu kararını verdi - Son Dakika
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Başakşehir'de sürpriz Hasan Ali Kaldırım gelişmesi! Emre Belözoğlu kararını verdi

13.12.2022 22:57

Dünya Kupası arasında hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Başakşehir'de sıcak bir gelişme yaşandı. Emre Belözoğlu yönetimindeki İstanbul ekibi tecrübeli sol beki Hasan Ali Kaldırım'la ilgili sürpriz bir karar aldı.

Başakşehir'de Hasan Ali Kaldırım'ın hikayesi bitti. Tecrübeli sol bek kadro dışı bırakıldı. Fanatik'teki habere göre Antalya kampında yer almayan tecrübeli sol bek transfer görüşmesi yapacak.

ESKİ TAKIM ARKADAŞLARI

Başakşehir'in hocası Emre Belözoğlu ve Hasan Ali Kaldırım, Fenerbahçe'de uzun yıllar takım arkadaşlığı yapmıştı. Hasan Ali Kaldırım'ın kadro dışı kalması dikkat çekti.

Emre hoca eski takım arkadaşının gözünün yaşına bakmadı! Hasan Ali kadro dışı bırakıldı

15 MAÇA ÇIKTI

Hasan Ali Kaldırım, bu sezon Başakşehir'de 15 resmi maça çıktı, 1 gol kaydetti. Tecrübeli sol bek ligde 6, Avrupa'da 9 maçta forma giydi.

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Son Dakika Spor Başakşehir'de sürpriz Hasan Ali Kaldırım gelişmesi! Emre Belözoğlu kararını verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başakşehir'de sürpriz Hasan Ali Kaldırım gelişmesi! Emre Belözoğlu kararını verdi - Son Dakika
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