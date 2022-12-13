Başakşehir'de sürpriz Hasan Ali Kaldırım gelişmesi! Emre Belözoğlu kararını verdi

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Başakşehir'de Hasan Ali Kaldırım'ın hikayesi bitti. Tecrübeli sol bek kadro dışı bırakıldı. Fanatik'teki habere göre Antalya kampında yer almayan tecrübeli sol bek transfer görüşmesi yapacak.

ESKİ TAKIM ARKADAŞLARI

Başakşehir'in hocası Emre Belözoğlu ve Hasan Ali Kaldırım, Fenerbahçe'de uzun yıllar takım arkadaşlığı yapmıştı. Hasan Ali Kaldırım'ın kadro dışı kalması dikkat çekti.

15 MAÇA ÇIKTI

Hasan Ali Kaldırım, bu sezon Başakşehir'de 15 resmi maça çıktı, 1 gol kaydetti. Tecrübeli sol bek ligde 6, Avrupa'da 9 maçta forma giydi.