Medipol Başakşehir'de hazırlıklar sürdü

Süper Lig'de 2022-2023 sezonu için çalışmalarına dün itibarıyla başlayan Medipol Başakşehir, bugün yaptığı antrenmanla çalışmalarını sürdürdü.
Kulüp tesislerinde teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde yapılan idman, yoyo testiyle başladı. Üç grup halinde pas çalışmasıyla devam eden antrenman, minyatür kale maç ile antrenman sona erdi. Turuncu-lacivertli ekip, yarın saat 10.00 ve 18.00'de yapacağı idmanlarla çalışmalarını sürdürecek.
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