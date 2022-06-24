Kulüp tesislerinde teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde yapılan idman, yoyo testiyle başladı. Üç grup halinde pas çalışmasıyla devam eden antrenman, minyatür kale maç ile antrenman sona erdi. Turuncu-lacivertli ekip, yarın saat 10.00 ve 18.00'de yapacağı idmanlarla çalışmalarını sürdürecek.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Spor › Medipol Başakşehir'de hazırlıklar sürdü - Son Dakika

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