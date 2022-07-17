Medipol Başakşehir'de Maccabi Netanya maçı hazırlıkları başladı - Son Dakika
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Medipol Başakşehir'de Maccabi Netanya maçı hazırlıkları başladı

17.07.2022 21:18
Medipol Başakşehir'de Maccabi Netanya maçı hazırlıkları başladı

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda 21 Temmuz Perşembe günü sahasında İsrail ekibi Maccabi Netanya ile yapacağı ilk maçın hazırlıklarına başladı.

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda 21 Temmuz Perşembe günü sahasında İsrail ekibi Maccabi Netanya ile yapacağı ilk maçın hazırlıklarına başladı.

Yapılan açıklamada, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübünde Tesisleri'nde teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın dinamik ısınmayla başladığı belirtildi.

Pas ve rondo çalışmasıyla devam eden idmanın, çift kale maçla tamamlandığı aktarıldı.

Turuncu-lacivertli ekip, yarın akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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Kaynak: AA

UEFA Avrupa Konferans Ligi, Maccabi Netanya, Başakşehir, İsrail, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Medipol Başakşehir'de Maccabi Netanya maçı hazırlıkları başladı - Son Dakika

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