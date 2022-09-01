Emre Belözoğlu'na UEFA'dan şok! Teknik direktörlükten men edildi

UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu, Başakşehir'in UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu ilk maçı olan İstanbul'daki Maccabi Netanya karşılaşması ile ilgili 'gölge antrenörlük' durumu hakkında alındığı vurgulanan karar uyarınca Emre Belözoğlu'nun UEFA müsabakalarında herhangi bir 'teknik direktörlük' faaliyeti gerçekleştirmekten men edildiğini duyurdu. Emre Belözoğlu hakkındaki bu kararın kendisinin ilgili yönetmeliklerde öngörülen kriterleri yerine getirene kadar geçerli olacağı ifade edildi. Öte yandan Belözoğlu'na genel davranış ilkelerinin ihlali nedeniyle uyarı cezası da verildi.

BAŞAKŞEHİR DE CEZA ALDI

Başakşehir Kulübü'ne aynı gerekçeden dolayı 10 bin euro para cezası kesildi. Ayrıca Başakşehir'e Netanya ile deplasmandaki karşılaşmanın geç başlamasındaki sorumluluğundan dolayı da 10 bin euro para cezası verildi. Antrenör Erdinç Sözer'in de bu sebepten dolayı uyarıldığı belirtildi.