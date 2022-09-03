Başakşehir'in Avrupa Konferans Ligi rakiplerinden Hearts, İskoçya liginde mağlup oldu - Son Dakika
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Başakşehir'in Avrupa Konferans Ligi rakiplerinden Hearts, İskoçya liginde mağlup oldu

03.09.2022 20:00
Başakşehir'in Avrupa Konferans Ligi rakiplerinden Hearts, İskoçya liginde mağlup oldu

Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu'ndaki rakiplerinden İskoçya temsilcisi Hearts, ülkesindeki lig maçında konuk olduğu Livingston'a 1-0 kaybetti.

Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu'ndaki rakiplerinden İskoçya temsilcisi Hearts, ülkesindeki lig maçında konuk olduğu Livingston'a 1-0 kaybetti.

Hearts, İskoçya Premiership 6. hafta maçında deplasmanda Livingston'a 1-0 mağlup olarak ligde 6 maç sonunda 10 puanla 4. sırada yer aldı.

Maçın tek golü, 28. dakikada Cristian Castillo'dan geldi.

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu'nda Fiorentina, Hearts ve RFS ile karşılaşacak.

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Kaynak: AA

UEFA Avrupa Konferans Ligi, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Başakşehir'in Avrupa Konferans Ligi rakiplerinden Hearts, İskoçya liginde mağlup oldu - Son Dakika

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