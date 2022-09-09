UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, haftanın golleri sıralamasında Hasan Ali Kaldırım; Samu Chukwueze ( Villarreal ), Peter Olayinka ( Slavia Prag ) ve Wouter Burger'in (Basel) önünde ilk sırayı aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde haftanın golü Hasan Ali Kaldırım'dan - Son Dakika

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