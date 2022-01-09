Medipol Başakşehir, Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 15 Ocak Cumartesi günü sahasında İttifak Holding Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Turuncu-lacivertli kulübün açıklamasına göre Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada yapılan antrenman, teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleştirildi.
İstasyon çalışmasıyla başlayan idman, rondo ile devam etti. Antrenman çift kale maçla sona erdi.
Bir gün izin yapacak turuncu-lacivertli ekip, İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarını 11 Ocak Salı günü yapacağı antrenmanla sürdürecek.
Kaynak: AA
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