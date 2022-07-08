Medipol Başakşehir, Mounir Chouiar'ı transfer etti

Turuncu-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Yeni Malatyaspor'da forma giyen Mounir Chouiar'ın transferi için Fransız kulübü Dijon ile anlaşmaya vardı." denildi.

Kaynak: AA

Yeni Malatyaspor, Başakşehir, Spor, Son Dakika

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