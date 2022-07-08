Medipol Başakşehir, Mounir Chouiar'ı transfer etti - Son Dakika
Üye Girişi

Medipol Başakşehir, Mounir Chouiar'ı transfer etti

08.07.2022 21:35
Medipol Başakşehir, Mounir Chouiar'ı transfer etti

Medipol Başakşehir, son olarak Yeni Malatyaspor'da forma giyen Mounir Chouiar'ı kadrosuna kattı.

Medipol Başakşehir, son olarak Yeni Malatyaspor'da forma giyen Mounir Chouiar'ı kadrosuna kattı.

Turuncu-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Yeni Malatyaspor'da forma giyen Mounir Chouiar'ın transferi için Fransız kulübü Dijon ile anlaşmaya vardı." denildi.

23 yaşındaki Fransız futbolcunun imza törenine asbaşkan Mesut Altan'ın katıldığı kaydedildi.

Açıklamada, "Fransız futbolcu Mounir Chouiar'a 'Ailemize hoş geldin' diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Mounir Chouiar, Süper Lig'de 26 maçta 3 gol attı. Genç futbolcu, Türkiye Kupası'nda ise 1 maçta 1 gol kaydetti.

YORUMLAR
500
Mounir Chouiar Başakşehir'de Mounir Chouiar Başakşehir'de Göztepe'den çifte atak Göztepe'den çifte atak
Kaynak: AA

Yeni Malatyaspor, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Medipol Başakşehir, Mounir Chouiar'ı transfer etti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:12 Galatasaray, KAP'a bildirdi! Marcao için Sevilla ile görüşmeler başladı
20:51 Rusya, Türkiye üzerinden yapılan BM yardımlarının veto etti! Suriye'de 4 milyondan fazla insan da açlık riskiyle karşı karşıya
20:33 Galatasaray'dan Mostafa Mohamed hamlesi! Zamalek'e ödenen bonservis bedeli belli oldu
20:28 Ümit Özdağ sığınmacılara yönelik ithamları sonrası dışlandı... AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'den, Zafer Partisi'ne bayram ambargosu
20:21 Songül Karlı ve eski eşi Metin Yüncü canlı yayında kavga etti!
20:08 Bakan Koca'dan bayram öncesi koronavirüs uyarısı: Hatırlatma dozu aşılarını ısrarla öneriyoruz
20:08 Halil Akbunar Westerlo'da! Göztepe kaptanının arkasından hüzünlü bir paylaşım yaptı
19:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü! Birlik vurgusu dikkat çekti
19:41 Aslan'ın yeni transferi Sergio Oliveira, İstanbul'a ayak bastı! İşte ödenmesi beklenen bonservis bedeli
19:29 Cuma hutbesinde "Doktorların daha fazla öldürülmesini getirir" diyen imam hakkında soruşturma açıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2022 21:42:47. #1.12#
SON DAKİKA: Medipol Başakşehir, Mounir Chouiar'ı transfer etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement