Başakşehir-Malatyaspor maçının ardından - Son Dakika
Üye Girişi

Başakşehir-Malatyaspor maçının ardından

04.04.2022 23:47

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında konuk ettiği Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup eden Medipol Başakşehir'in teknik sorumlusu Erdinç Sözer, iyi bir oyunla galip geldikleri için çok mutlu olduklarını söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında konuk ettiği Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup eden Medipol Başakşehir'in teknik sorumlusu Erdinç Sözer, iyi bir oyunla galip geldikleri için çok mutlu olduklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Sözer, "Maçı kesinlikle kazanmak istedik. Son 4 maç galibiyet alamadık. Bu maça çok değer verdik. Sonuçtan çok memnunuz." ifadelerini kullandı.

Karşılaşmada çok pozisyon kaçırdıklarını anlatan Erdinç Sözer, şunları kaydetti:

"Kenarlardan Deniz ve Trezeguet ile geldik, başka pozisyonları da değerlendiremedik. Aleksic'in attığı golle maçı kazandık. Goller bulup daha rahat edebilirdik. İkinci üçüncü golü atabilirdik. 5-6 pozisyon direkten döndü, Atabey iki üç pozisyon yakaladı. Maçı daha rahat bitirebilirdik. Bizim savunmayı da tebrik etmek gerek. Bu maçı 1-0 gol yemeden bitirebildik. Kaleci bir sürü pozisyonu kurtardı. Devamlı çalışıyoruz. Önemli olan çok pozisyon yakalamak. Milli arayı güzel değerlendirdik Antalya'da. Çalışmaya devam edeceğiz. İnşallah böyle oyunlara devam ederiz."

Başakşehir-Malatyaspor maçının ardından
Başakşehir-Malatyaspor maçının ardından
Başakşehir-Malatyaspor maçının ardından

YORUMLAR
500
Son dakika haberi! Deniz Türüç: 'Bugün çok daha farklı kazanabilirdik' Son dakika haberi! Deniz Türüç: 'Bugün çok daha farklı kazanabilirdik' Daniel Aleksic 100. maçında 3 puanı getirdi Daniel Aleksic 100. maçında 3 puanı getirdi

Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Başakşehir-Malatyaspor maçının ardından - Son Dakika


Son Dakika
23:37 Ukrayna, Rusya hakkında bir iddia ortaya attı: Büyük taarruz için gizli seferberlik ilan edildi
22:47 Meral Akşener, Yavuz Ağıralioğlu hakkındaki sessizliğini bozdu: Yeni bir bakış açısı getirmeye çalıştık
22:44 Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Buça'daki dehşet buzdağının görünen kısmı, Mariupol'de durum çok daha kötü
22:30 Eski Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak, tutuklandı!
22:21 Meral Akşener, partisinin oy oranını paylaştı: Yüzde 16-17 arasında görünüyoruz
22:12 Meral Akşener'e "Altılı masaya HDP ile oturur musunuz?" sorusu soruldu! Cevabı net oldu
22:07 Meral Akşener'e Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Yavaş'ın cumhurbaşkanı adaylığı ihtimali soruldu!
21:12 Pandemi izniyle cezaevinden çıktı! Kaynanası ve baldızını öldürdü, bir çocuğu da ağır yaraladı
20:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, bir ailenin evinde iftar yaptı
20:56 Ali Koç'un Aziz Yıldırım'a söylediklerine tepki yağıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2022 23:55:45. #1.13#
SON DAKİKA: Başakşehir-Malatyaspor maçının ardından - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement