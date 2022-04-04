Başakşehir-Malatyaspor maçının ardından - Son Dakika

İttifaklar arasında fark hiç bu kadar açılmamıştı! Son seçimi bilen ORC'den çarpıcı anket

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında konuk ettiği Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup eden Medipol Başakşehir'in teknik sorumlusu Erdinç Sözer, iyi bir oyunla galip geldikleri için çok mutlu olduklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Sözer, "Maçı kesinlikle kazanmak istedik. Son 4 maç galibiyet alamadık. Bu maça çok değer verdik. Sonuçtan çok memnunuz." ifadelerini kullandı.

Karşılaşmada çok pozisyon kaçırdıklarını anlatan Erdinç Sözer, şunları kaydetti:

"Kenarlardan Deniz ve Trezeguet ile geldik, başka pozisyonları da değerlendiremedik. Aleksic'in attığı golle maçı kazandık. Goller bulup daha rahat edebilirdik. İkinci üçüncü golü atabilirdik. 5-6 pozisyon direkten döndü, Atabey iki üç pozisyon yakaladı. Maçı daha rahat bitirebilirdik. Bizim savunmayı da tebrik etmek gerek. Bu maçı 1-0 gol yemeden bitirebildik. Kaleci bir sürü pozisyonu kurtardı. Devamlı çalışıyoruz. Önemli olan çok pozisyon yakalamak. Milli arayı güzel değerlendirdik Antalya'da. Çalışmaya devam edeceğiz. İnşallah böyle oyunlara devam ederiz."