UEFA Konferans Ligi'nde temsilcilerimiz Başakşehir ve Konyaspor'un rakipleri belli oldu! İşte eşleşmeler ve detaylar

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Kaynak: AA

UEFA Avrupa Konferans Ligi, Maccabi Netanya, Başakşehir, İsrail, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda İsrail'in Maccabi Netanya ekibiyle eşleşti. - Son Dakika

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