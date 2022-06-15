Kaynak: AA
UEFA Avrupa Konferans Ligi, Maccabi Netanya, Başakşehir, İsrail, Spor, Son Dakika
Son Dakika › Spor › Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda İsrail'in Maccabi Netanya ekibiyle eşleşti. - Son Dakika
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.