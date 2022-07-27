Turuncu-lacivertli ekipte takımdan ayrılması beklenen Peter Zulj , Carlos Ponck, Okechukwu Azubuike ve Emre Çolak , UEFA listesinde yer almıyor. Medipol Başakşehir'in yeni transferi Mesut Özil de bu mücadelede forma giyemeyecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Medipol Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde tur için Maccabi Netanya karşısında - Son Dakika

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