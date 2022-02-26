Medipol Başakşehir-VavaCars Fatih Karagümrük maçından notlar - Son Dakika
Üye Girişi

Medipol Başakşehir-VavaCars Fatih Karagümrük maçından notlar

26.02.2022 16:05
Medipol Başakşehir-VavaCars Fatih Karagümrük maçından notlar

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk eden Medipol Başakşehir'in ilk 11'inde, son maça göre 5 değişiklik yapıldı.

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk eden Medipol Başakşehir'in ilk 11'inde, son maça göre 5 değişiklik yapıldı.

Turuncu-lacivertli ekibin 21. hafta erteleme maçında İttifak Holding Konyaspor'u 2-1 mağlup ettiği müsabakada ilk 11'de yer alan Danijel Aleksic, Nacer Chadli, Fredrik Gulbrandsen, Youssuf Ndiyashimiye ve Ömer Ali Şahiner'in yerine, Alexandru Epureanu, Junior Caiçara, Pizzi, Trezeguet ve Stefano Okaka ilk 11'de sahaya çıktı.

Turuncu-lacivertli takımda sakatlıkları süren kaptan Mahmut Tekdemir ve Youssuf Ndiyashimiye kadroda yer almadı.

İstanbul ekibinde hastalığı geçen Brezilyalı sağ bek Junior Caiçara ilk 11'de yer aldı.

Epureanu 250. maçına çıktı

Medipol Başakşehir'in Moldovalı stoperi Alexandru Epureanu, turuncu-lacivertli takımla 250. maçına çıktı.

İstanbul ekibine 2014-2015 sezonunda transfer olan 35 yaşındaki stoper, tüm kulvarlarda turuncu-lacivertli formayla 250. resmi maçını Fatih Karagümrük karşısında oynadı.

Turuncu-lacivertli takımın kaptanlarından olan deneyimli futbolcu, 249 maçta 15 gol attı.

YORUMLAR
500
Medipol Başakşehir, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamladı Medipol Başakşehir, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamladı Başakşehir, yarın Fatih Karagümrük'ü konuk edecek Başakşehir, yarın Fatih Karagümrük'ü konuk edecek

Spor Toto Süper Lig, Alexandru Epureanu, Fatih Karagümrük, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Medipol Başakşehir-VavaCars Fatih Karagümrük maçından notlar - Son Dakika


Son Dakika
15:59 Galatasaray'da James Rodriguez sesleri! Transferde tek sorun aylık maaşı
15:54 Kremlin: Ukrayna müzakereyi reddetti, ordumuz yeniden ilerliyor!
15:45 Ünlülerin yeni gelir kapısı güzellik merkezi açılışları: Hülya Avşar her açılış için 800 bin TL istiyor
15:36 Ukrayna liderinin enteresan hayatı! 2019'da Halkın Hizmetkarı filminde cumhurbaşkanını oynadı, 2019'da gerçekten cumhurbaşkanı oldu
15:32 Eş değiştirme niyetiyle çağırdılar, soyup soğana çevirdiler! İspanyol iş insanı diri diri gömüldü
15:30 Ukrayna lideri Rusça konuştu, Ruslara çağrı yaptı: Savaşa karşı çıkın!
14:52 Zırhlı aracı pusuya düşürdüler! Ukrayna'da siviller, Rus askerlerini rehin aldı
14:50 Ukrayna'dan Apple'a Rusya çağrısı: Rus kullanıcıları engelleyin, ürün satışlarını durdurun!
14:38 Kazakistan Rusya'nın Ukrayna'ya asker göndermesi için yaptığı çağrıyı reddetti
14:13 Bir gerilim de Manş Denizi'nde: Fransa, Rus gemisine el koydu, gerekçe ticari yaptırımlar!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2022 16:11:18. #1.12#
SON DAKİKA: Medipol Başakşehir-VavaCars Fatih Karagümrük maçından notlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement