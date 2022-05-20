Medipol Başakşehir ve Real Betis'ten ortak sosyal sorumluluk projesi - Son Dakika
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Medipol Başakşehir ve Real Betis'ten ortak sosyal sorumluluk projesi

20.05.2022 11:49
Medipol Başakşehir ve Real Betis'ten ortak sosyal sorumluluk projesi

Medipol Başakşehir ve İspanya 1. Futbol Liga (LaLiga) ekiplerinden Real Betis dünyadaki su sorununa dikkat çekmek için geliştirilen "Söz Ver" projesi için güçlerini birleştirdi.

Medipol Başakşehir ve İspanya 1. Futbol Liga (LaLiga) ekiplerinden Real Betis dünyadaki su sorununa dikkat çekmek için geliştirilen "Söz Ver" projesi için güçlerini birleştirdi.

Bu sene giydiği turkuaz forma ile dünyadaki su sorununa dikkat çekmeye çalışan İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü'nün geliştirdiği "Söz Ver" projesine LaLiga ekiplerinden Real Betis de destek verdi.

Medipol Başakşehir futbolcuları Junior Caiçara, Pizzi ve Emre Çolak ile Real Betis'ten Borja Iglessias, Sergio Canales ve Betis Kadın Futbol Takımından Stefanie da Eira çektikleri videolarda verdikleri mesajlar ile suyun yaşamın devamlılığı ve sürdürülebilir bir dünya için önemine dikkat çektiler.

Turuncu-lacivertli kulüp, çevresel sürdürülebilirlik konusundaki stratejik yaklaşımıyla, problem konusunda bir farkındalık oluşturmak ve eş zamanlı olarak da tüm taraftarlara çözümün bir parçası olabilecekleri bir yöntem sunmayı hedefliyor.

"Söz Ver" projesiyle ilgili web sayfasını da yayına alan İstanbul ekibi, buradaki manifestoyu kişiselleştirerek herkesin kampanyaya katılmasını ve bunu sosyal mecrada da paylaşarak daha çok kişinin farkındalığa ulaşmasını planlıyor.

Kampanyaya Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu da "Söz Ver" kampanyasının manifestosunu okuduğu video ile destek oldu.

Şu ana kadar yaklaşık 28 bin kişinin destek olduğu kampanyaya "www.ibfk.com.tr/soz-ver" linkinden ulaşılabiliyor.

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Kaynak: AA

Real Betis, Başakşehir, Futbol, su, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Medipol Başakşehir ve Real Betis'ten ortak sosyal sorumluluk projesi - Son Dakika


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