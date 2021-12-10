Medipol Başakşehir yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek

Ligde son 4 maçını kazanamayan Kasımpaşa ise 11 puanla 19. sırada yer alıyor.

Turuncu-lacivertli ekipte bu sezon üç sarı kart gören Ömer Ali Şahiner , Kasımpaşa karşılaşması öncesi ceza sınırında bulunuyor.

Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde çıktığı 7 maçta 6 galibiyet ve 1 beraberlik alan Medipol Başakşehir, 25 puanla haftaya 5. sırada girdi.

Medipol Başakşehir , Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında yarın sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak.

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