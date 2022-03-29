Medipol Başakşehir, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına devam etti - Son Dakika

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Antalya kampında yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik Direktör Emre Belözoğlu yönetiminde dinamik ısınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Çift kale maçla antrenman sona erdi. Turuncu-lacivertli ekip, iki günlük iznin ardından 31 Mart Perşembe günü yapacağı idmanla Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
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