Berkay Özcan: "Maçı kazanmak istiyoruz" - Son Dakika
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Berkay Özcan: "Maçı kazanmak istiyoruz"

17.08.2022 17:51
Berkay Özcan: "Maçı kazanmak istiyoruz"

Medipol Başakşehirli futbolcu Berkay Özcan, Royal Antwerp maçını kazanıp, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruplara kalmak istediklerini söyledi.

Medipol Başakşehirli futbolcu Berkay Özcan, Royal Antwerp maçını kazanıp, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruplara kalmak istediklerini söyledi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında Medipol Başakşehir yarın saat 20.45'te sahasında Belçika temsilcisi Royal Antwerp ile karşılaşacak. Maçın öncesinde statta düzenlenen basın toplantısında konuşan Başakşehirli futbolcu Berkay Özcan, "Yarınki maça iyi hazırlandık. Çok süremiz yoktu. Pazartesi maç oynadık. Kadro derinliğimiz çok fazla. Maçı kazanmak istiyoruz. Önemli olduğunu biliyoruz. Gruplara kalmak istiyoruz. Avrupa maçları hem bizim hem ülke için önemli" diye konuştu. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

UEFA Avrupa Konferans Ligi, Berkay Özcan, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Berkay Özcan: 'Maçı kazanmak istiyoruz' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Berkay Özcan: "Maçı kazanmak istiyoruz" - Son Dakika
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