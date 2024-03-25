Spor

- Megasaray Hotels Open'da ana tablo heyecanı başlıyor

İSTANBUL - Türkiye Tenis Federasyonu ve Megasaray Tenis Akademi'nin iş birliğinde düzenlenecek WTA 125 kategorisindeki Megasaray Hotels Open 26-31 Mart tarihleri arasında Antalya Belek'teki Megasaray Tenis Akademi kortlarının ev sahipliğinde gerçekleşecek.

Kadınlar Tenis Birliği'nin (Women's Tennis Association) toplamda 115 bin dolar ödüllü turnuvası WTA 125 kategorisindeki Megasaray Hotels Open, Antalya Belek'teki Megasaray Tenis Akademi kortlarının ev sahipliğinde gerçekleşecek. 26-31 Mart tarihleri arasında Türkiye Tenis Federasyonu ve Megasaray Tenis Akademi'nin iş birliğinde düzenlenecek Antalya'nın ilk WTA turnuvasında Letonyalı dünya 109 numarası Darja Semenistaja, Avusturyalı dünya 111 numarası Julia Grabher seri başı olarak mücadele edecek. Ayrıca turnuvada milli tenisçiler Çağla Büyükakçay, Zeynep Sönmez, İpek Öz ve Ada Kumru ana tabloda korta çıkacak.

Megasaray Tenis Akademi'nin toprak kortlarında gerçekleşecek organizasyonun eleme karşılaşmaları ise bugün sona erdi. Milli tenisçilerden Berfu Cengiz eleme final turunda, İrem Kurt ise eleme ilk turda turnuvaya veda etti. Ana tablo karşılaşmalarının ilk turunda yarın Zeynep Sönmez, Fransız 8 numaralı seri başı Fiona Ferro ile, Çağla Büyükakçay Hırvat raket Tara Wurth, İpek Öz Macar raket Timea Babos ile, Ada Kumru ise elemelerden gelen bir oyuncu ile mücadele edecek.