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Mehmet Altıparmak: "Oyunun hakkı olan 3 puanı almamız gerekiyordu" - Son Dakika

Mehmet Altıparmak: "Oyunun hakkı olan 3 puanı almamız gerekiyordu"

19.02.2022 22:17

- Mehmet Altıparmak: "Oyunun hakkı olan 3 puanı almamız gerekiyordu" Tuzlaspor beraberliğini değerlendiren Kocaelispor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, "Her şeyi yaptık, kazanacak pozisyonları bulduk ama olmadı.

- Mehmet Altıparmak: "Oyunun hakkı olan 3 puanı almamız gerekiyordu"

İSTANBUL - Tuzlaspor beraberliğini değerlendiren Kocaelispor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, "Her şeyi yaptık, kazanacak pozisyonları bulduk ama olmadı. Oyunun hakkı olan 3 puanı almamız gerekiyordu" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında Kocaelispor, deplasmanda Tuzlaspor ile golsüz berabere kaldı. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında Kocaelispor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak açıklamalarda bulundu. İki takım için de zor bir karşılaşma olduğunu dile getirerek sözlerine başlayan tecrübeli çalıştırıcı, "Biz alt sıralardan kurtulma adına deplasmanda olmamıza rağmen 3 puan için geldik. Oynadığımız oyunu parsel parsel oyunculara anlattık. Ben geldiğimden beri üçüncü maç, her geçen gün daha iyi oynayan, çok pozisyona giren, bugün maçı kazanacak pozisyonları da biz yakaladık. Maçın son 15 dakikasını tek kale oynadık. Oyuncularımın yavaş yavaş özgüvenleri kendine gelmeye başladı. Çok istedik, arzuladık, çok mücadele ettik kazanma adına. Her şeyi yaptık, kazanacak pozisyonları bulduk ama olmadı. Oyuncularımın isteği, arzusu mükemmeldi. Bu maç bitti, artık İstanbulspor maçı var. Her maçı final oynuyoruz. Haftalar azaldıkça her puan altın değerinde. Oyunun hakkı olan 3 puanı almamız gerekiyordu. 1 puan aldık ama oyuncuların isteği anlamında çok şey kazandık" ifadelerini kullandı.

Mehmet Altıparmak: Oyunun hakkı olan 3 puanı almamız gerekiyordu
Mehmet Altıparmak: Oyunun hakkı olan 3 puanı almamız gerekiyordu
Mehmet Altıparmak: Oyunun hakkı olan 3 puanı almamız gerekiyordu

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Mehmet Altıparmak, Spor Toto, Tuzlaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Mehmet Altıparmak: 'Oyunun hakkı olan 3 puanı almamız gerekiyordu' - Son Dakika Spor


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