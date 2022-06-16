Türkiye Futbol Federasyonunun yeni başkanı Mehmet Büyükekşi oldu - Son Dakika
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Türkiye Futbol Federasyonunun yeni başkanı Mehmet Büyükekşi oldu

16.06.2022 13:42
Türkiye Futbol Federasyonunun yeni başkanı Mehmet Büyükekşi oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağanüstü Seçimli Genel Kuruluna tek aday olarak giren Mehmet Büyükekşi, başkanlığa seçildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağanüstü Seçimli Genel Kuruluna tek aday olarak giren Mehmet Büyükekşi, başkanlığa seçildi.

Ankara JW Marriott Oteli'nde gerçekleşen genel kurulda, başkanlık seçimi için oy sayımı tamamlandı. Kullanılan 209 oyun 158'ini alan Büyükeşi, TFF'nin yeni başkanı oldu. Kullanılan oyların 51'i geçersiz sayıldı.

Büyükekşi'nin yönetim kurulu listesinde şu isimler bulunuyor:

Yalçın Orhan, Nükhet Küçükel Ezberci, Murat Aksu, Yusuf Günay, İdil Karademirlidağ Suher, Erman Kalkandelen, İbrahim Burkay, Alkın Kalkavan, Ramazan Üçdan, Müslüm Özmen, Hamit Altıntop, Ali Düşmez, Talat Papatya, Volkan Can.

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TFF Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu ve Olağan Mali Genel Kurulu TFF Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu ve Olağan Mali Genel Kurulu
Kaynak: AA

Türkiye Futbol Federasyonu, Mehmet Büyükekşi, Ankara, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye Futbol Federasyonunun yeni başkanı Mehmet Büyükekşi oldu - Son Dakika

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