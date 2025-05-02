Mehmet Büyükekşi'den çok konuşulacak Galatasaray hamlesi - Son Dakika
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Spor

Mehmet Büyükekşi'den çok konuşulacak Galatasaray hamlesi

Mehmet Büyükekşi\'den çok konuşulacak Galatasaray hamlesi

Türkiye Futbol Federasyonu'nun eski başkanı Mehmet Büyükekşi'nin, Galatasaray ile Trabzonspor arasında 14 Mayıs'ta Gaziantep'te oynanacak Türkiye Kupası finalini staddan izleyeceği iddia edildi.

02.05.2025 09:56
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Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) eski başkanı Mehmet Büyükekşi hakkında yeni bir iddia gündeme geldi. Görev süresi boyunca Galatasaray'a yakınlığı nedeniyle eleştirilere maruz kalan Büyükekşi'nin, 14 Mayıs'ta Gaziantep'te oynanacak Türkiye Kupası finalini tribünden izleyeceği öne sürüldü.

SEÇİMİ 5 OYLA KAYBETMİŞTİ

Büyükekşi yönetimindeki TFF'nin Galatasaray lehine kararlar verdiği ileri sürülüyordu. Büyükekşi son seçimde tekrar aday oldu ama 5 oy farkla kaybetti ve başkanlığı İbrahim Hacıosmanoğlu'na bıraktı. Başkanlığı bırakmasının ardından maçlarda görülmeyen Büyükekşi ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

KUPA FİNALİNİ YERİNDEN İZLEYECEK

GS Gazete'deki habere göre; Büyükekşi Galatasaray ile Trabzonspor arasında 14 Mayıs'ta Gaziantep'te oynanacak Türkiye Kupası finalini staddan izleyecek.

GALATASARAY KONGRE ÜYESİ

Galatasaray kongre üyesi olduğu bilinen 63 yaşındaki iş adamının işleri nedeniyle o tarihte Gaziantep'te olacağı ve karşılaşmayı izlemeyi planladığı öne sürüldü.

Türkiye Futbol Federasyonu, Mehmet Büyükekşi, Türkiye Kupası, Trabzonspor, Galatasaray, Gaziantep, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mehmet Büyükekşi'den çok konuşulacak Galatasaray hamlesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • barış özcan:
    Haluk Ulusoy 4 şampiyonluk, Bu zat 2 şampiyonluk, bunlar Gs kongre üyesi, hatta Haluk Ulusoy başkan adayıda olacaktı, bu zatta yakında aday olur, yapı yapı denilen bu işte. Kongre üyesi olduğunuz bir klüp için nasıl tarafsız olacaksınız. 6 53 Yanıtla
  • Mustafa Yılmaz:
    M ali aydınlar FB üyesi hacıosmanoğlu Trabzon'un eski başkanı yıldırım demirören eski beşiktaş başkanı federasyon başkanları bunların hepsi kulüp yönetmis 41 2 Yanıtla
  • Oa343862!:
    Çokta seyimizde bize ne. 5 1 Yanıtla
  • Babakartal:
    Sanki fener bu sezon şampiyon olacak gibi bir hava alıyorum 2 3 Yanıtla
  • Murat Avci:
    got seni , hayin iki takımı birbirine düşürdü bu adam neden araştırılmıyor. 2 0 Yanıtla
  • Fahri URHAN:
    Galatasaraylılar kadar Galatasaraya zarar veren çıkmamıştır. 0 2 Yanıtla
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