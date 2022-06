- Mehmet Büyükekşi: "Karşı karşıya gelirsek yol alamayız, yan yana duracağız"

TFF Başkan Adayı Büyükekşi:

"Onu Ali Bey'e sorarsanız daha iyi olur"

İSTANBUL - Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Adayı Mehmet Büyükekşi, Kulüpler Birliği Vakfı Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada sorunları iyi bildiğini aktararak, "Karşı karşıya gelirsek yol alamayız, yan yana duracağız" dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Adayı Mehmet Büyükekşi, Kulüpler Birliği Vakfı Toplantısı'nın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bir yıl önce aynı masada kulüp başkanı olarak oturduğunu hatırlatan Büyükekşi, "Sorunları gayet iyi biliyorum. Çözümlerini de inşallah beraber hayata geçireceğiz. Biz birlikte başaracağız. Bir kuş tek kanatlı uçamaz. Bir kanadı TFF, bir kanadı Kulüpler Birliği olacak. Tüm kulüplerimiz son derece önemli, hepsinin kendine has sorunları var. Problemlerin bir kısmı ekonomik problemler. Yeteri kadar doğru bir sistem uygulamadığımız için bazı kulüplerimiz aşağıdan oyuncu getiremiyor. Bu konuda da adımlar atılıyor. Özellikle yayın ihalesi, harcama limitleri ve yabancı kuralı konusunda birlikte hareket edeceğiz. Masada karşı karşıya gelirsek yol alamayız. Biz yan yana duracağız. Şeffaf, adil ve güvenilir bir yönetim göstereceğiz. Yol boyunca hep beraber göreceğiz. Başkanlarım da bana destek olacaklar. Hiçbir şeyi ben tek başıma yapamam. En önemli felsefem biz olmak. Biz olursak başaramayacağımız bir şey yok. Niyetimiz halis. İyi işler yapmak istiyoruz. İyi işler yapmak için de içeride tüm kulüplerimiz bana destek olacaklarını söylediler. Ben tüm kulüplerimizin başkanı olacağım. Seçim bitince her şey biter. Biz inşallah yönetime geldiğimiz andan itibaren bu konuda duruşumuzu herkese göstereceğiz. Bizim en önemli destekçilerimiz kulüplerimiz olacak. Ne sorun varsa. Bu sorunların bazıları kamudan kaynaklanan sorunları, bazıları federasyondan kaynaklanan sorunlar. Biz özellikle federasyonu iç ve dış denetime açmak, şeffaflık getirmek istiyoruz. Bunun için biraz zamana ihtiyacımız var. Bu zamanı geçirirsek, güzel işlere imza atacağız" dedi.

"İnşallah çarşamba akşamı listemiz belli olur"

Yönetim kurulu listesiyle ilgili olarak görüşmelerinin sürdüğünü kaydeden Büyükekşi, "Listemiz belli değil. Bakanlar Kurulu açıklanmadan önce bakanların ismi açıklanıyor. Transfer dedikodusu gibi. Bunlar da aynı. İnşallah çarşamba akşamı listemiz belli olur. Güzel işler yapacak, güzel özellikleri olan arkadaşlarımızı aramıza katmak için çalışacağız. İzmir'de Mehmet Sepil başkanıma görev teklif etmiştim. Görevi kabul edemedi. Biraz zamana ihtiyacımız var. En iyisini yapmak için çaba göstereceğiz" ifadelerini kullandı.

"En büyük görevlerimizden bir tanesi, kulüplerin mali dar boğazdan çıkmasına yardımcı olabilmek"

Şu ana kadar gelinen bir nokta olduğunu ve gelinen noktayı daha yukarılara nasıl çıkartacakları konusunda çalıştıklarını kaydeden Mehmet Büyükekşi, "Ben de bir kulüp başkanıydım. En büyük görevlerimizden bir tanesi, kulüplerin mali dar boğazdan çıkmasına yardımcı olabilmek. Hele ki bu dönemde bu daha da önem kazandı. Kurlarla ilgili gelişmeler olunca, kulüpler daha çok etkileniyor. Futbolcuların maaşını nasıl ödeyeceğiz kaygısını yaşamış birisi olarak, ben de bu durumları biliyorum" diye konuştu.

Son olarak, 'Ali Koç'un düşüncesi değişti mi, size destek olacak mı' sorusuna Mehmet Büyükekşi, "Bilmiyorum, onu Ali Bey'e sorarsanız daha iyi olur. Prensip olarak baktığımızda biz şu anda çok büyük bir destekle inşallah divana imzalarımızı vereceğiz, orada da ne kadar büyük bir destek aldığımızı göreceksiniz" yanıtını verdi.

Ahmet Ağaoğlu, "14 yabancı mı, 12 yabancı mı? Bunun bir an önce çözüme kavuşturulması lazım"

Maslak ofiste gerçekleştirilen toplantı sonrası Kulüpler Birliği ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu ilk olarak, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'nın bir toplantıya katılacakları için, Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz'ın da uçağa yetişmesi gerektiği için toplantıdan erken ayrılmak zorunda kaldıklarını söyledi. Ağaoğlu, "Biz perşembe akşamı kulüp başkanları olarak toplandık. Adaylık sürecinin sona ermesinin ardından Büyükekşi ile bir araya geldik. Acilen çözüm bekleyen sorunlarla alakalı olarak hem kendilerini bilgilendirmek hem de nasıl bir yol haritası izleyecekleriyle ilgili konuştuk. Kendisi futbol dünyasına uzak bir insan değil. Mevcut sorunları biliyor. Bizimle birlikte çözüm üretmek için oldukça yoğun mesai harcayan bir futbol adamı. Her konuda fikir birliğine vardık. Çözülmesi gereken üç ana başlık var. Birisi naklen yayın ihalesinin bir an önce sonuçlanması. Bir diğeri yabancı kuralı. Bugün Fenerbahçe Kulübü sezonu açtı. Çok yakın bir süre içerisinde ön eleme oynayacak. 14 yabancı mı, 12 yabancı mı? Bunun bir an önce çözüme kavuşturulması lazım. Transfer limitleri konusunun da netleşmesi gerekiyor. Bunlarla ilgili fikir alışverişinde bulunduk. Toplantının neticesi, hemen hemen tüm sıkıntılarda fikir birliği içerisindeyiz. En önemlisi de futbol ailesi bir bütün. Seçilecek olan TFF başkanı ve yönetim kuruluna, aynı hassasiyetle, aynı paralelde destek olmadığımız takdirde, sağlıklı mesafe alınmasının pek mümkün olmayacağı konusunda hemfikiriz. Ben Kulüpler Birliği başkanı olarak bir değerlendirme yapacaksam, son derece verimli bir toplantı geçti. 8+3 kuralının en az bir sene daha devam etmesi gerekiyor. Ortadan kaldırılması yönünde bir talebimiz yok. Sadece 8+3 olarak değerlendirmeyin. 14 yabancı mı, 12 yabancı mı? Çözülmeyen bir problem olarak Büyükekşi başkan seçildiği takdirde bu talebimiz önünde olacak" ifadelerini kullandı.