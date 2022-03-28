Mehmet Cansız Ortaokulu oryantiring dalında bölge birincisi oldu - Son Dakika
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Mehmet Cansız Ortaokulu oryantiring dalında bölge birincisi oldu

28.03.2022 11:53
Mehmet Cansız Ortaokulu oryantiring dalında bölge birincisi oldu

Diyarbakır'da Mehmet Cansız Ortaokulu, Malatya'da düzenlenen yıldız kızlar oryantiring müsabakalarında birinci olarak, Türkiye finallerine katılma hakkını elde etti.

Diyarbakır'da Mehmet Cansız Ortaokulu, Malatya'da düzenlenen yıldız kızlar oryantiring müsabakalarında birinci olarak, Türkiye finallerine katılma hakkını elde etti.

Diyarbakır Mehmet Cansız Ortaokulu, oryantiringde Türkiye finallerine katılacak. Okul Müdürü Süleyman Çetin, kendilerine bu sevinci yaşatan öğrencilerine ve iş insanı Mehmet Cansız'a teşekkür ettiğini belirtti.

Mehmet Cansız Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Figen Özaydoğdu, Malatya'da elde edilen başarıyla Diyarbakır'da bir ilke imza attıklarını söyledi. Özaydoğdu, "Bu branşta Türkiye finallerine gidecek olan ilk Diyarbakır takımıyız. Daha önce Diyarbakır adına böyle bir başarı sağlanmamıştı. Bunu başarmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Final müsabakaları 7 Mayıs'ta Kırklareli'nde yapılacak. Hedefimiz final müsabakalarında ilk arasında yer almaktır. İnşallah bu başarıya imza atarız" dedi. - DİYARBAKIR

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okul müdürü, Diyarbakır, Malatya, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Mehmet Cansız Ortaokulu oryantiring dalında bölge birincisi oldu - Son Dakika


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