Mehmet Emin Eğilmez Altın Madalya Kazandı

Özel milli atlet Mehmet Emin Eğilmez, 2026 Virtus Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda T20 kategorisi 1500 metrede altın madalya kazanan ilk Türk sporcu olmayı başardı.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonunun açıklamasına göre, İspanya'nın Ourense kentindeki organizasyonun ikinci gününde özel sporculardan Mehmet Emin Eğilmez, T20 kategorisi 1500 metrede 4.00,62'lik derecesiyle bu kategoride Türkiye'ye ilk altın madalyayı getirdi.

Özel milli kadın sporculardan Esra Bayrak ise T20 kategorisi üç adım atlama branşında 10.92 metrelik derecesiyle gümüş madalya kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, başarılarından dolayı milli sporcuları ve antrenörlerini tebrik etti.