Mehmet Emin Eğilmez Dünya Şampiyonu

Milli sporcu Mehmet Emin Eğilmez, VIRTUS Dünya Salon Atletizm Şampiyonası T20 kategorisi 800 metre koşuda dünya şampiyonu oldu.

İspanya'nın Ourense şehrinde gerçekleştirilen VIRTUS Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda milli sporcu Mehmet Emin Eğilmez, T20 kategorisi 800 metre koşuda 1: 55: 47'lik derecesiyle dünya şampiyonu oldu. Eğilmez, elde ettiği başarıyla bu alanda Türkiye'ye ilk altın madalyayı getirdi.

Milli sporcu, şampiyona genelinde 2 altın, 1 bronz madalya kazandı. - İSTANBUL