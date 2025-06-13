Av. Mehmet Göktürk Aslan, Uluslararası Profesyonel Futbolcular Dernekleri Federasyonu (FIFPro) Yönetim Kurulu'na seçildi.
Uluslararası Profesyonel Futbolcular Dernekleri Federasyonu'nun (FIFPro) yönetim kurulu belli oldu. Av. Mehmet Göktürk Aslan de yönetim kuruluna seçildi. Aslan, yönetimde yer alacak ilk Türk oldu.
FIFPro yönetim kurulunda yer alan isimler şöyle:
David Terrier (Başkan)
Mila Hristova
Spyros Neofytides
Mehmet Göktürk Aslan
Carlo Mamo
Maheta Molango
Marketa Haindlova
Karin Sendel
Fraser Wishart
Joachim Walltin - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Mehmet Göktürk Aslan FIFPro Yönetim Kurulu'na Seçildi - Son Dakika
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