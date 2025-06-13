Mehmet Göktürk Aslan FIFPro Yönetim Kurulu\'na Seçildi

Av. Mehmet Göktürk Aslan, Uluslararası Profesyonel Futbolcular Dernekleri Federasyonu (FIFPro) Yönetim Kurulu'na seçildi.

Uluslararası Profesyonel Futbolcular Dernekleri Federasyonu'nun (FIFPro) yönetim kurulu belli oldu. Av. Mehmet Göktürk Aslan de yönetim kuruluna seçildi. Aslan, yönetimde yer alacak ilk Türk oldu.

FIFPro yönetim kurulunda yer alan isimler şöyle:

David Terrier (Başkan)

Mila Hristova

Spyros Neofytides

Mehmet Göktürk Aslan

Carlo Mamo

Maheta Molango

Marketa Haindlova

Karin Sendel

Fraser Wishart

Joachim Walltin - İSTANBUL