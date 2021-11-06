Mehmet Hüseyin Dalgıç: "Aldığımız 3 puanla üst sıraları kovalamak hedefimizi gerçekleştirdik"

İstanbulspor Teknik Sorumlusu Mehmet Hüseyin Dalgıç, Menemenspor maçından sonra yaptığı açıklamada, "Her iki takım oyuncuları için ilginç bir maçtı. Sıralamada üst sıraları hedefliyorduk. Aldığımız 3 puanla da üst sıraları kovalamak hedefimizi gerçekleştirdik" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 12. haftasında dün yoğun sisten dolayı bugüne ertelenen maçta İstanbulspor, sahasında karşı karşıya geldiği Menemenspor'u 3-2 mağlup etti. Mücadelenin ardından basın toplantısında konuşan İstanbulspor Teknik Sorumlusu Mehmet Hüseyin Dalgıç, "Bugün dünden kalan maçın devamını oynadık. Her iki takım oyuncuları için ilginç bir maçtı. Dün akşamın bugüne sarkan bölümünde son 30 dakikalık çok ilginç bir oyun oldu. 2-0 önde başladığımız maç 3 dakika içinde berabere duruma geldi. Bundan sonra maç daha da ilginç hale geldi. Neticede attığı bir golle galip gelmeyi başardık. Sıralamada üst sıraları hedefliyorduk. Aldığımız 3 puanla da üst sıraları kovalamak hedefimizi gerçekleştirdik. Menemenspor'a bundan sonraki maçlarında başarılar dilerim. İyi mücadele oldu" diye konuştu. - İSTANBUL