Mehmet Kazan Avrupa Şampiyonu

Milli para golfçü Mehmet Kazan, İspanya'da düzenlenen Cairns Cup 2026 Turnuvası'nda Avrupa takımıyla şampiyonluğa ulaştı.

Türkiye Golf Federasyonunun açıklamasına göre Sotogrande bölgesindeki organizasyonda Avrupa ve Amerika kıtalarını temsil eden iki takım mücadele etti.

12 farklı ülkeden sporcuların katıldığı Avrupa takımında yer alan Mehmet Kazan, dörtlü top (four ball), dörtlü oyun (foursomes) ve tekler maçlarını kazanarak takımına katkı sağladı.

Amerika takımını 18-6'lık skorla mağlup eden Avrupa takımı, kupanın sahibi oldu.