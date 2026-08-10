Mehmet Kazan'dan Şampiyonluk

Milli golfçü Mehmet Kazan, Avrupa Engelliler Golf Birliğinin Almanya'da organize ettiği Uluslararası Bavaria Engelli Golfçüler Şampiyonası'nda birincilik elde etti.

Türkiye Golf Federasyonunun açıklamasına göre Schloss Elkofen Golf Sahası'nda oynanan şampiyonada 11 farklı ülkeden 73 golfçü madalya mücadelesi verdi.

Organizasyonda, Engelliler Golf Milli Takımı sporcularından Mehmet Kazan, toplamda 138 (-4) gross skor ile Uluslararası Bavaria Engelli Golfçüler şampiyonu oldu.