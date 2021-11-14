Mehmet Tatlı Hacılar Erciyesspor'da

Kayseri Süper Amatör Küme A Grubu ekiplerinden Hacılar Erciyesspor, TFF 3. Lig'den transfer yaptı. Ligde ilk 2. hafta sonunda 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan sarı lacivertlilerin tek hedef sezon sonu şampiyonluk. Son olarak TFF 3. Lig ekiplerinden Erbaaspor forması giyen 1995 doğumlu başarılı oyuncusu Mehmet Tatlı yeni sezonda Hacılar Erciyesspor forması giyecek. Lisansı çıkan Mehmet Tatlı bugün oynanacak olan OSB Atletikspor maçında ilk maçına çıkması bekleniyor. - KAYSERİ

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