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Mehmet Topal'dan bu yana ilk defa yapıldı! Galatasaray'ın golünde dikkat çeken ayrıntı - Son Dakika

Mehmet Topal'dan bu yana ilk defa yapıldı! Galatasaray'ın golünde dikkat çeken ayrıntı

04.11.2021 22:31
Mehmet Topal'dan bu yana ilk defa yapıldı! Galatasaray'ın golünde dikkat çeken ayrıntı

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 4. maçında Galatasaray, kendi sahasında Lokomotiv Moskova'yı ağırladı. Sarı-kırmızılıları öne geçiren golü 42. dakikada Sofiane Feghouli attı. Cezayirli'nin enfes vuruşuyla sarı-kırmızılılar, 12 yıl sonra ilk kez Avrupa Ligi gruplarında ceza sahası dışından gol buldu. Galatasaray'da en son Mehmet Topal, 2009 yılında Dinamo Bükreş'e karşı bunu başarmıştı.

Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova'yla oynadığı maça ilk 11'ed başlayan Sofiane Feghouli, 12 yıl sonra sarı-kırmızılı takıma bir ilki yaşattı.

2009'DAN BU YANA İLK KEZ FEGHOULI BAŞARDI

Karşılaşmanın 42. dakikasında Galatasaray'ı öne geçiren golü atan Cezayirli futbolcu, Opta verilerine göre; Avrupa Ligi gruplarında Mehmet Topal'dan (2009'da vs Dinamo Bükreş) bu yana ceza sahası dışı golü atan ilk Galatasaraylı oyuncu oldu.

Mehmet Topal'dan bu yana ilk defa yapıldı! Galatasaray'ın golünde dikkat çeken ayrıntı

Lokomotiv Moskova, Sofiane Feghouli, Mehmet Topal, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mehmet Topal'dan bu yana ilk defa yapıldı! Galatasaray'ın golünde dikkat çeken ayrıntı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Mehmet Topal'dan bu yana ilk defa yapıldı! Galatasaray'ın golünde dikkat çeken ayrıntı - Son Dakika
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