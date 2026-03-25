Mehmet Topal, Petrolul Ploieşti\'ye Dönüyor

Teknik Direktör Mehmet Topal, Rumen basınına açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz sezon iki kez Petrolul Ploieşti'yi çalıştıran Mehmet Topal, yeniden Petrolul Ploieşti'nin başına geçecek. Topal, Rumen kulübüyle anlaşmaya vardığını ve birkaç gün içinde resmi sözleşmeye imza atacağını belirtti. 40 yaşındaki teknik adam, Ploieşti'yi sezon sonuna kadar çalıştıracak. - İSTANBUL