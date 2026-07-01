Meksika, Ekvador'u Geçerek Son 16'ya Yükseldi - Son Dakika
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Meksika, Ekvador'u Geçerek Son 16'ya Yükseldi

Meksika, Ekvador\'u Geçerek Son 16\'ya Yükseldi
01.07.2026 09:25
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Meksika, Ekvador'u 2-0 mağlup ederek 2026 Dünya Kupası'nda son 16 turuna yükseldi.

2026 Dünya Kupası Son 32 Turu'nda Ekvador'u 2-0 mağlup eden Meksika, son 16 turuna yükseldi. Turnuvanın ev sahiplerinden birisi olan Meksika, turnuvanın gol yemeyen iki takımından birisi konumunda bulunuyor.

2026 Dünya Kupası'nda son 32 turu maçları devam ediyor. Turnuvanın ev sahiplerinden Meksika, Ekvador ile karşı karşıya geldi. Mexico City Stadyumu'ndaki karşılaşma olumsuz hava şartları nedeniyle 1 saat gecikmeli olarak başladı. Meksika, 22'nci dakikada Quinones ve 31'inci dakikada Raul Jimenez'in golleriyle rakibini 2-0 mağlup etti. Ekvador'da Hincapie 90+5'inci dakikada gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Meksika, son 16 turunda İngiltere – Demokratik Kongo Cumhuriyeti eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

TURNUVANIN GOL YEMEYEN İKİ TAKIMINDNA BİRİ MEKSİKA

Turnuvanın ev sahiplerinden birisi olan Meksika, aynı zamanda gol yemeyen iki ülkeden birisi konumunda bulunuyor. A Grubu'nda oynadığı 3 maçı da gol yemeden kazanan Meksika, son 32 turunda da Ekvador'u 2-0 ile geçerek turnuvada kalesinde henüz gol görmedi. Dünya Kupası'nda kalesini gole kapatan diğer bir ülke ise H Grubu'nu lider olarak tamamlayan İspanya oldu.

Kaynak: DHA

Sonora, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Meksika, Ekvador'u Geçerek Son 16'ya Yükseldi - Son Dakika

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