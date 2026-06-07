Melahat Arseven'in Cenaze Töreni Düzenlendi

Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Özkan Arseven'in hayatını kaybeden annesi Melahat Arseven için cenaze töreni düzenlendi.
Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazına siyah-beyaz kulübün başkanı Serdal Adalı, yönetim kurulu üyeleri, Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı oyuncuları ve merhumenin yakınları katıldı.
Melahat Arseven'in naaşı, Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
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