Meler, Şampiyonlar Ligi'nde Görev Alacak - Son Dakika
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Spor

Meler, Şampiyonlar Ligi'nde Görev Alacak

Halil Umut Meler, 29 Ocak'ta Young Boys ile Kızılyıldız maçını yönetecek.

27.01.2025 21:47
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler'in UEFA Şampiyonlar Ligi müsabakasında görev alacağını açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada, Meler'in 29 Ocak Çarşamba günü İsviçre'nin Young Boys ile Sırbistan'ın Kızılyıldız takımları arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasını yöneteceği belirtildi.

İsviçre'nin Bern şehrindeki Wankdorf Stadı'nda oynanacak ve TSİ 23.00'te başlayacak müsabakada, Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Meler, Şampiyonlar Ligi'nde Görev Alacak - Son Dakika

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