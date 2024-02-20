Melih Mahmutoğlu: İtalya maçını kazanmamız bizi ileri bir seviyeye götürecek

Spor

A Milli Erkek Basketbol Takımı Kaptanı Melih Mahmutoğlu, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde (EuroBasket) oynayacakları ilk 2 maçı kazanarak organizasyona iyi bir başlangıç yapmak istediklerini söyledi.

Elemelerde B Grubu'ndaki ilk 2 müsabakada İtalya ve İzlanda ile karşılaşacak A Milli Erkek Basketbol Takımı, medya günü etkinliğinde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

22 Şubat'ta İtalya ile deplasmanda çok zor ve önemli bir maça çıkacaklarını aktaran Melih Mahmutoğlu, "Özellikle İtalya maçı bizim için çok değerli olacak. Böyle bir karşılaşmayı kazanmaya ihtiyacımız var. Bunu da başaracak güçteyiz. İyi bir takımız. Gün geçtikçe daha iyi olacağız. İtalya maçını kazanmamız, bizi ileri bir seviyeye götürecek. Onlar da ciddi bir kadroyla geliyor. Güzel maçlar olacak. Bu pencereyi 2'de 2 ile geçmek istiyoruz." diye görüş belirtti.

Deneyimli oyuncu, THY Avrupa Ligi'nde forma giyen basketbolcuların milli takımda yer alacak olmasıyla ilgili, "Her zaman zor durumda kalan bizler oluyorduk. Şimdi herkes seve seve milli takıma gidebiliyor. Maçların da kalitesi artacaktır. Bizim için önemli oldu. Bu iki maça motive olacağız. Herkes birbirini tanıyor." değerlendirmesinde bulundu.