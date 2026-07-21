Melih Mahmutoğlu\'nun Sözleşmesi 1 Yıl Uzatıldı

FENERBAHÇE Erkek Basketbol Takımı, kaptanı Melih Mahmutoğlu'nun sözleşmesinin 1 yıl uzatıldığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 2013 yılından bu yana Fenerbahçe forması giyen tecrübeli oyuncuyla 1 yıllık yeni anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

Kulüp kariyerinde Fenerbahçe ile 2 EuroLeague, 8 Türkiye Ligi, 6 Türkiye Kupası ve 4 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğu yaşayan Melih Mahmutoğlu'nun, yeni sezonda da takımın başarısı için mücadele edeceği belirtildi. Açıklamada, "Bu anlaşmanın kulübümüze ve Melih Mahmutoğlu'na hayırlı olmasını diliyor, kaptanımıza 10 numaralı çubuklu formasıyla başarılarla dolu bir sezon diliyoruz" ifadelerine yer verildi.