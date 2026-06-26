Melikgazi Basketbol'a Sponsorluk Çağrısı

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 20 yıla yakın geçmişi olan Melikgazi Kayseri Basketbol'un lige devam edebilmesi için şehrin sanayicilerini, kurum ve kuruluşlarını sponsor olmaya davet etti.

Palancıoğlu, yazılı açıklamasında, bütçesi 4 yıl boyunca Melikgazi Belediyesi tarafından karşılanan kadın basketbol takımının artan sporcu sözleşmeleri ve yaşanan maliyet artışları nedeniyle başarısının kalıcı olarak riske gireceğini belirtti.

Avrupa kupalarında 3 kez final oynayarak adını tarihe yazdıran, Türkiye'nin en köklü kulüplerinden biri olan takımın, başarılarının devam edebilmesi için sponsor çağrısında bulunan Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Kadın basketbol takımımız 4 yıldır verdiğimiz destek sayesinde Süper Lig'de şu anda yoluna devam etmekte. Geçen ligi 8. tamamladık. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş gibi Türkiye'nin köklü takımlarıyla mücadele eden ve Ankara'nın doğusunda yer alan tek kadın spor takımıyız. Dolayısıyla bu takım Kayseri için son derece önemli. Bize bu görev 4 sene önce verilmişti, biz de hakkıyla, kulüp başkanımızla ve yönetimimizle çok güzel bir birliktelik içerisinde takımı yönettik. Spor için ciddi bir bütçe gerekiyor. Basketbol amatör kulüp statüsünde olduğu için biz yasal olarak amatör spor kulüplerini destekliyoruz. Bu kapsamda yaptığımız destekler, takımın ligde kalmasını ve başarıyla yoluna devam etmesini sağladı."

Melikgazi Belediyesi olarak basketbol takımını bütçe açısından yönetmenin artan maliyetlerle zorlaştığını ifade eden Palancıoğlu, "Başta sanayicilerimiz olmak üzere tüm kurum ve kuruluşları bu takıma desteğe davet ediyorum. Aksi takdirde Melikgazi Belediyesi olarak Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş gibi büyük bütçeli takımların olduğu Süper Lig'de bu süreci tek başımıza yönetmemiz zorlaşmakta ve başarıya giden yolda önümüze en büyük engel olarak çıkmaktadır. Basketbol takımı, Avrupa'da en çok seyircisi olan, Kayseri'mizin ve Melikgazi'mizin gururudur. Tüm kişi, kurum ve kuruluşları, sanayicileri ve hayırseverlerimizi bu takıma sahip çıkmaya çağırıyorum." ifadelerini kullandı.