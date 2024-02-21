Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Kayseri Basketbol'a destek çağrısı yapıyor - Son Dakika
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Spor

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Kayseri Basketbol'a destek çağrısı yapıyor

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Kayseri Basketbol\'a destek çağrısı yapıyor

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, FIBA Avrupa Kupası çeyrek final ilk maçına çıkacak Melikgazi Kayseri Basketbol'a destek için taraftarı karşılaşmaya davet etti. Palancıoğlu, takımın başarısını vurgulayarak, taraftar desteğinin önemini belirtti ve Kayserilileri maça davet etti. Karşılaşma yarın saat 18.30'da Kadir Has Kongre Merkezi Spor Salonu'nda oynanacak.

21.02.2024 14:33  Güncelleme: 14:34
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Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, FIBA Avrupa Kupası çeyrek final ilk maçına çıkacak Melikgazi Kayseri Basketbol'a destek için taraftarı karşılaşmaya davet etti.

Palancıoğlu, yazılı açıklamasında, Melikgazi Kayseri Basketbol'un yarın İngiliz ekibi London Lions ile önemli bir maça çıkacağını belirterek, ilk maçta avantajlı bir skor alınması için taraftar desteğinin önemli olduğunu aktardı

Kayserilileri maça davet eden Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Melikgazi Kayseri Basketbol takımı başarıları ile bizleri mutlu etmeye, gururlandırmaya devam ediyor. FIBA Avrupa Kupası son 16 turunda Macaristan temsilcisi NKA Universitas Pecs'i yenerek adını çeyrek finale yazdıran Melikgazi Kayseri Basketbol'un rakibi London Lions oldu. Takımımız, London Lions'u yenerse yarı finalde aynı grupta yer aldığı Letonya ekibi TTT Riga ile sahaya çıkacak. Yolun sonu şampiyonluk olacak inşallah. Melikgazi olarak spora ve sporcuya desteklerimiz her zaman devam edecek. Takımımıza bu zorlu mücadelede başarılar dilerim."

Karşılaşma yarın saat 18.30'da Kadir Has Kongre Merkezi Spor Salonu'nda oynanacak.

Kaynak: AA

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