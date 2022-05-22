Başkan Palancıoğlu başarılı sporcuları tebrik etti

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Wushu Avrupa Şampiyonası ve Kick Boks Dünya Kupası'nda başarı elde eden Melikgazi Spor Kulübü sporcularını kutladı.

Belediyeden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Palancıoğlu, sporcuları yaşattıkları haklı gururdan dolayı tebrik ettiğini belirtti.

Belediye olarak her zaman spora destek verdiklerini vurgulayan Palancıoğlu, şunları kaydetti:

" Bulgaristan'da düzenlenen Wushu Avrupa Şampiyonası'nda Melikgazi Belediyespor kulübünden 3 sporcu milli takıma seçildi. Müsabakada Fuat Kılıçaslan Avrupa ikincisi, Nurten Kurt Avrupa üçüncüsü, Kumsal Kayra Kutlu ise Avrupa ikincisi olmuşlardır. Genç nüfus anlamında ülkemizin büyük bir potansiyeli var. Özellikle sporda doğru spor yatırımları, spor okulları ile bu başarıların artacağına inanıyorum. Ayrıca kulübümüz yine bir dalda daha başarı sağlamıştır. İstanbul'da düzenlenen 7. Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası'nda da 3 sporcumuz derece aldı. 52 ülkeden 3 bin 100 sporcunun katılım sağladığı yarışmaya Melikgazi Belediyespor Kulübü olarak 5 sporcu ile katıldık. Burada da Açelya Ünlü, Fatih Can Güncü, Aleyna Yıldız Bircan üçüncü oldu."