Melikgazi Belediye Spor Kulübü sporcularının büyük başarısı

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediye spor Kulübünün Wushu takımının Avrupa Şampiyonası'nda elde ettiği başarılar ve Kick Boks takımının Dünya Kupası Müsabakalarında elde ettiği başarılardan dolayı sporcuları tebrik etti.

Sporcuları kutlayan Başkan Dr. Palancıoğlu; " Bulgaristan'da düzenlenen Wushu Avrupa Şampiyonası'nda Melikgazi Belediyespor Kulübünden 3 sporcu milli takıma seçildi. Müsabakada Fuat Kılıçaslan Avrupa ikincisi, Nurten Kurt Avrupa üçüncüsü, Kumsal Kayra Kutlu ise Avrupa ikincisi olmuşlardır. Müsabakalara katılarak ülkemizi çok başarılı bir şekilde temsil ederek bizlere bu gururu yaşatan sporcularımızı ve hocalarımızı yürekten kutluyor ve tebrik ediyorum. Bizlere haklı bir gurur yaşattılar. Genç nüfus anlamında ülkemizin büyük bir potansiyeli var. Özellikle sporda doğru spor yatırımları, spor okulları ile bu başarıların artacağına inanıyorum. Her zaman spora ve sporcuya değer veren bir belediye olarak spora desteklerimiz devam edecek. Ayrıca kulübümüz yine bir dalda daha başarı sağlamıştır. İstanbul'da düzenlenen 7. Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası Müsabakalarında 3 sporcumuz derece aldı. 52 ülke 3100 sporcunun katılım sağladığı yarışmaya Melikgazi Belediyespor Kulübü olarak 5 sporcu ile katıldık. Burada da Açelya Ünlü, Fatih Can Güncü, Aleyna yıldız Bircan üçüncü oldular. Kendilerini tebrik ediyor başarılarının devam etmesini diliyorum" dedi. - KAYSERİ