Minik şampiyonlar Melikgazi Jimnastik Kursu'nda yetişiyor

Melikgazi Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu yaz kurslarında jimnastik kurslarına yoğun ilgi olduğunu söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, salı ve perşembe günleri 6-9 yaş aralığındaki çocuklara jimnastik eğitimi verildiğini belirtti.

Jimnastik eğitiminin çocukluktan alınması gerektiğini söyleyen Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Sağlıklı yaşam için yapılan jimnastik sporunu çocukların erken yaşta keşfetmeleri adına verilen eğitimde farklı pozisyonlar ile temel duruşlar öğretiliyor. Temel duruşların öğretilmesi ile öğrencilerin belirli bir rutin oluşturması ve beden eğitimlerini geliştirmeleri amaçlanıyor. Çocuklar birçok farklı hareket yaparak vücut dengesini sağlıyorlar. 9 tesisimizde toplamda 867 öğrenciye jimnastik dersi verilmektedir. Jimnastik, sağladığı birçok fayda ile her bireyin ilgi duyması gereken bir spor dalı. Vücudun sağlıklı gelişimini ve bedensel gelişimi en güzel şekilde sağlar. Bu eğitime çocuk yaşta başlamanın daha faydalı olacağını düşünüyorum. Günümüzde fazlasıyla rağbet gören jimnastik kurslarından tüm çocuklarımız ücretsiz bir şekilde faydalansın istiyoruz. Jimnastik sporuna merakı olan çocuklarımız adına kaçırılmayacak bir fırsat. Tüm eğitimcilere teşekkür ediyorum, çocuklarımıza da derslerinde başarılar diliyorum" dedi. - KAYSERİ