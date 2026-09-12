Melikgazi Kayseri Basketbol, ABD'li pivot Beatrice Mompremier'i transfer etti - Son Dakika
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Melikgazi Kayseri Basketbol, ABD'li pivot Beatrice Mompremier'i transfer etti

Melikgazi Kayseri Basketbol, ABD\'li pivot Beatrice Mompremier\'i transfer etti
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Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Lig ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol, 30 yaşındaki ABD'li basketbolcu Beatrice Mompremier'i kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılıların yeni transferinin önümüzdeki günlerde Kayseri'ye gelerek takıma katılması bekleniyor.

Melikgazi Kayseri Basketbol, Amerikalı oyuncu Beatrice Mompremier'i kadrosuna kattı.

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Lig ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol yeni sezon öncesi kadrosuna yeni bir ismi daha dahil etti. Bir yandan yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Melikgazi Kayseri Basketbol, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar 30 yaşındaki ABD'li basketbolcu Beatrice Mompremier'i transfer etti.

2024-2025 ve 2025-2026 sezonlarında Türkiye'de forma giyen Mompremier'in, önümüzdeki günlerde Kayseri'ye gelerek takıma katılması bekleniyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Melikgazi Kayseri Basketbol, ABD'li pivot Beatrice Mompremier'i transfer etti - Son Dakika

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