Melikgazi Kayseri Basketbol'da Antrenör Değişikliği

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol'da sözleşmesi sona eren başantrenör Emre Özsarı ile yollar ayrıldı.
Kayseri temsilcisinden yapılan açıklamaya göre 4 sezon takımın başında görev yapan Özsarı'nın sözleşme süresi doldu.
Açıklamada, "Başantrenörümüz Emre Özsarı ile sözleşmemiz sona erdi. Katkılarından dolayı teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz." ifadesine yer verildi.
