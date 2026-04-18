Melikgazi Kayseri Basketbol'da başantenör Emre Özsarı ile yollar ayrıldı.
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol'da sözleşmesi sona eren başantrenör Emre Özsarı ile yollar ayrıldı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Başantrenörümüz Emre Özsarı ile sözleşmemiz sona erdi. Katkılarından dolayı teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz" denildi. - KAYSERİ
Son Dakika › Spor › Melikgazi Kayseri Basketbol'da Antrenör Değişikliği - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?